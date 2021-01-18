В понедельник, 18 января, нашли тело капитана сухогруза, который затонул в Черном море возле берегов Турции днем ранее. Обнаружение тела капитана экипажа подтвердило посольство России в Турции.Уточняется, что капитаном судна является россиянин Виталий Галенко.«Погибший идентифицирован как гражданин России, капитан судна Виталий Галенко», - приводит ТАСС сообщение пресс-службы Росморречфлота.Как писал сайт kp.ru, сухогруз потерпел крушение в воскресенье, 17 января, в районе турецкой провинции Бартын на севере страны. О начале спасательной операции сообщил глава региона Синан Гюне, который уточнил, что члены экипажа находятся в трёх шлюпках, а также сообщил о том, что местные власти запросили помощи у гражданских судов. При этом турецкие власти заявили о плохих погодных условиях, и отметили, что спасателям также сложно работать в таких условиях.Ранее появилась информация, что сухогруз российский, однако позже выяснилось, что оператором судна является украинская компания Tesoro Marine. На борту судна были 12 человек: двое россиян и 10 граждан Украины. Шесть моряков были спасены вскоре после крушения, двое погибли.