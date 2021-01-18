Неравенство в поставках вакцин от коронавирусной инфекции среди государств с высоким и низким уровнем дохода населения подрывает усилия в борьбе с пандемией. Об этом в понедельник, 18 января, сообщил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.- Мы столкнулись с реальной опасностью. Вакцины дают надежду некоторых, а для других становятся очередным камнем в стене неравенства между имущими. Многие государства отдают приоритетность в вакцинации работников здравоохранения и пожилых жителей. Но неправильно, что молодые, более здоровые взрослые жители в богатых странах получают вакцину вперед медиков и пожилых в бедных странах, - подчеркнул гендиректор организации, выступая на открытии сессии Исполнительного совета ВОЗ.Гебрейесус обратил внимание на то, что по мере распределения первых партий вакцин от коронавирусной инфекции обещание правительств обеспечить равный доступ к прививкам находится под серьезной угрозой. Он заявил, что к сегодняшнему дню более 39 миллионов доз вакцины получили эители как минимум в 49 странах с высоким уровнем дохода. При этом одна бедная страна получила лишь 25 доз.- Сейчас мир находится на краю катастрофического морального провала, и ценой этого провала станут жизни и средства к существованию в самых бедных государствах, - подчеркнул Гебрейесус.Ранее сайт kp.ru писал, что генсек ООН заявил о «вакцинном национализме» богатых стран: по его словам, богатые государства предпочитают игнорировать права и потребности менее развитых стран в обеспечении своего населения вакциной от коронавирусной инфекции.