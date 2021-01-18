К сегодняшнему дню на территории России специалисты произвели почти 6,5 миллиона доз двух компонентов вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». В январе текущего года будет выпущено более семи миллионов доз, а к марту объем производства препарата увеличится до 15 миллионов. Об этом в понедельник, 18 января, сообщил глава российского Минпромторга Денис Мантуров на брифинге.- В целом промышленность уже вышла на темп производства выше ранее заявленных объемов. У нас в январе должно быть произведено не менее семи миллионов доз «Спутника V», в феврале - 11 миллионов, и на март у нас запланировано 15 миллионов доз, - рассказал глава ведомства.Напомним, вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в стране планируется привить от коронавируса около 68,8 миллиона местных жителей, не считая детей до 18 лет и уже перенесших коронавирус граждан. Данная цифра может измениться в зависимости от конкретной эпидемиологической обстановки.Как сообщал сайт kp.ru, регистрация третьей российской вакцины от коронавирусной инфекции производства центра имени Чумакова ожидается 16 февраля.ПО ТЕМЕСтартует массовая вакцинация от коронавируса: иммунолог ответил на самые частые народные вопросы о прививкеКому противопоказана вакцина - временно или абсолютно, стоит ли сдавать анализы перед уколом и другие важные нюансы для kp.ru разъяснил кандидат медицинских наук Николай Крючков (подробности)