Перед вакцинацией от коронавирусной инфекции сдавать тест для диагностики заболевания необязательно. Об этом в понедельник, 18 января, сообщил глава российского министерства здравоохранения Михаил Мурашко на брифинге в Доме правительства.Министр рассказал, что иммунитет начинает формироваться после введения первого компонента вакцины в течение 42 дней.- А также через три недели после второго компонента - одни и те же сроки. До этого пациент остается незащищенным от коронавируса, поэтому ему следует соблюдать все меры безопасности, - отметил Михаил Мурашко.Глава Минздрава РФ подчеркнул, что, даже когда иммунитет уже сформируется, привитому необходимо позаботиться о здоровье окружающих людей и продолжать носить маску до формирования в целом популяционного иммунитета в стране.Напомним, в этот понедельник в регионах России началась массовая вакцинация от коронавирусной инфекции всех желающих. Россияне могут бесплатно привиться одной из двух зарегистрированных вакцин – «Спутник V» или «ЭпиВакКорона»