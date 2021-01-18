Японское правительство считает необходимым окончательно решить вопрос о южной части Курильских островов для развития отношений с Россией. Об этом в понедельник, 18 января, на открытии сессии парламента, которую транслировало национальное общественное телевидение, заявил премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга.- Вопрос о северных территориях не следует передавать будущим поколениям. Его следует решить окончательно. Мы будет продолжать курс в отношении России, продвигать вперед переговоры, опираясь на прежние договоренности между двумя государствами. Токио стремится к развитию японо-российских отношений, включая заключение мирного договора, - подчеркнул японский политик.Напомним, с середины прошлого века Россия и Япония ведут переговоры о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Препятствием для его заключения стал вопрос о принадлежности Южных Курил. Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы необитаемых островов. Российские власти неоднократно говорили, что российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит никакому сомнению.