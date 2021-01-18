В последнее время все больше начал распространяться миф о том, что сети 5G влияют на рост заболеваемости коронавирусом. Однако аналитики назвали эту теорию крайне нелепой и недостоверной.Соответствующее исследование провела международная консалтинговая компания Deloitte. Аналитики полностью опровергли какую-либо связь между сетями 5G и распространением COVID-19. По их словам, это попросту невозможно.- COVID-19 – это вирус, который распространяется воздушно-капельным путем и передается от человека человеку. Вирусы не могут распространяться по радиоволнам, - говорится в исследовании, которое есть в распоряжении РИА Новости.Многие люди ошибочно полагают, что 5G является источником излучения, которое ослабляет иммунную систему людей. Это излучение якобы делает человека более восприимчивым к инфекционным заболеваниям. Подобную теорию аналитики также назвали ложной.Эксперты прогнозируют, что слухи относительно 5G в 2021 году не утихнут и продолжат распространяться.