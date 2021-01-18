Масштабное производство второй российской вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона», разработанной специалистами центра «Вектор» начнется в России с февраля текущего года. Об этом в понедельник, 18 января, в ходе брифинга сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.- Вакцина «Спутник V» имеет уже масштабное применение. «ЭпиВакКорона» начала поступать в гражданский оборот и применяться для вакцинирования населения. Масштабный выпуск данного препарата стартует с февраля 2021 года, - сообщила она.Напомним, что регистрация третьей российской вакцины от коронавирусной инфекции производства центра имени Чумакова ожидается 16 февраля. Татьяна Голикова рассказала, что первая партия этой вакцины будет выпущена в гражданский оборот в объеме 100 тысяч доз в марте 2021 года.Как писал сайт kp.ru, в январе текущего года будет выпущено более семи миллионов доз российской вакцины «Спутник V», а к марту объем производства препарата увеличится до 15 миллионов.