Врачи решили оставить в больнице народного артиста СССР Василия Ланового и его супругу народную артистку РСФСР Ирину Купченко. Как сообщил директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок, артисты останутся на лечении в больнице до среды, 20 января.«Опасности для здоровья Ланового нет, но врачи считают, что нужно подстраховаться, учитывая его возраст», - приводит ТАСС слова директор Государственного академического театра имени Евгения ВахтанговаПри этом Крок сообщил, что Купченко, по ее словам, врачи готовы выписать, однако она тоже пока останется с мужем в больнице.Как писал сайт kp.ru, по планам, Лановой должен был пробыть в больнице до 18 января. После наступления указанного срока врачи снова вернулись к вопросу выписки пациента, который находится в больнице вместе с женой.Напомним, 31 декабря Лановой сдавал тест на антитела. Результаты показали их наличие в большом количестве. Позже артист сдавал ПЦР-тест, который показал наличие коронавирусной инфекции. COVID-19 подтвердили и у его супруги.