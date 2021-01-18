Российские авиакомпании в 2020 году сократили перевозки на 46% относительно показателя 2019 года, до 69,17 миллиона пассажиров. Такие данные предоставили РосавиацияСогласно оперативным данным, пассажирооборот авиакомпаний в прошлый год, упал на 52%, до 153,43 миллиарда пассажиро-километров. При этом в декабре перевезли более 5 миллионов пассажиров, снижение по сравнению с аналогичным периодом 2019 года составило 43%; пассажирооборот - 10 миллиардов пассажиро-километров, что на 56% меньше показателя 2019 года.Отмечается, что с марта 2020 года во время резкого распространения пандемии страны свели до минимума международные транспортные перевозки пассажиров.Напомним, сегодня стало известно, что несмотря на возобновление авиаперевозок в Финляндию, Индию, Катар и Вьетнам, туристы пока не смогут отдыхать в этих странах. По данным направлениям могут отправиться только по рабочей, учебной, а также гуманитарной визам. Кроме того, страны могут посещать дипломаты, эксперты, бизнес-менеджеры и высококвалифицированные рабочие. При этом финское правительство планирует ввести с пятницы, 22 января, ещё больше ограничения по въезду в страну.