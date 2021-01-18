Президент России Владимир Путин повысил Павла Фрадкова до первого заместителя управляющего делами главы государства. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 18 января.«Назначить Фрадкова Павла Михайловича первым заместителем управляющего делами Президента Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», - говорится в указе российского лидера.Павел Фрадков окончил Московское суворовское военное училище, имеет два высших образования, военное по специальности «Юриспруденция», а также дипломатическое по специальности «Мировая экономика». На государственной службе находится с 2005 года.До назначения первым замуправляющим делами российского лидера, Фрадков занимал должность заместителя Управляющего делами Президента Российской Федерации с 2015 года. Ранее был заместителем руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом.