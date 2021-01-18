Начальник штаба ВМС США адмирал Майкл Гилдей представил «Навигационный план» на ближайшее десятилетие, в котором говорится о намерении взять Мировой океан под глобальный контрольКак передает РИА «Новости», установление главенства американского флота в Мировом океане называется в документе главной задачей, где отмечается, что США должны быть готовы к серьезному противостоянию на море.Кроме того, согласно плану, в области глобального контроля необходимо обеспечить спокойную и благополучную жизнь американских граждан в стране. Также США необходимо развивать искусственный интеллект, разместить энергетическое вооружение, а также ввести в строй больше атомных подлодок и сильных надводных кораблей.Россию и Китай, в документе Начальник штаба ВМС США называет «нарушителями спокойствия» Штатов и утверждает, что Москва и Пекин якобы ограничивают международные ресурсы.Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал возможность размещения Японией американских ракет средней и меньшей дальности на своих кораблях. Глава МИД РФ отметил, что такое решение Токио не изменит озабоченности Москвы