В России стартует массовая вакцинация от коронавируса. Но гарантирует ли прививка от COVID-19, что человек уже не заразится инфекцией? На этот вопрос ответил вирусолог Анатолий Альтштейн.По его словам, любая вакцина дает относительную защиту.- Если прививка снижает вероятность заболевания даже в два раза, это уже заметно. Если она защищает на 80-90 процентов, это тоже очень заметно. Но есть риск, что кто-то из вакцинированных все же заболеет, потому что есть заражающие дозы, которые пробивают любой иммунитет, - объяснил эксперт в эфире радио \\"Комсомольская правда\\".Между тем, в некоторых регионах, в частности в Башкирии, вводят антиковидные паспорта. Их обладатели смогут без опаски посещать массовые мероприятия, ходить в театры и на стадионы.Альтштейн назвал подобные антиковидные паспорта плохой идеей. По его словам, меры предосторожности должны соблюдать абсолютно все, в том числе и вакцинированные.- Иначе вы увидите массу людей, которые не соблюдают эти меры. А на самом деле они, может, и не вакцинированы. Или же прививка не была успешной, - добавил вирусолог.