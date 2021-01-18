Власти Таиланда намерены ввести налог с туристов в размере 10 долларов. Согласно планам, туристический сбор должен помочь восстановить экономику страны после пандемии коронавирусной инфекции.,Как сообщает портал Travel Off Path, введение туристического сбора обсуждается в Таиланде с 2016 года, однако данную меру все время откладывали. Сегодня же пандемия привела экономику страны, которая в значительной степени зависит от туристов, к ослаблению. В связи с этим тайские власти планируют в ближайшем время ввести туристический сбор в размере 300 батов (10 долларов).Напомним, в конце прошлого года Таиланд вернул безвизовый режим для российских туристов, желающих приехать в страну на срок до 30 дней. При этом основным правилом для всех путешественников при въезде в страну является карантин длительностью 15 ночей в одном из отелей, аккредитованных властями страны. Накануне для этих целей одобрили также шесть гольф-клубов.Как передает Worldometers, всего за время пандемии в Таиланде выявили 11 680 случаев заражения коронавирусом, из них 230 за минувшие сутки. Жертвами инфекции стали 70 человек, а выздоровели уже 8 906 пациентов.