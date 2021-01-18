Главный эпидемиолог американского штата Калифорния Эрика Пан выпустила рекомендацию с предложением временно отказаться от использования вакцины от коронавируса производства компании Moderna в связи с повышенной вероятности аллергии от препарата в одной из поставок.«Более высокое, чем обычно, число возможных аллергических реакций зафиксировано от конкретной партии вакцины Moderna в одной из клиник вакцинации», - сообщила она, уточнив, что за 24 часа медицинского обслуживания потребовали менее десяти пациентовПо ее словам, препарат из этой поставки не стоит использовать до завершения расследования особенностей его работы. Отмечается, что в данной партии было более 330 тысяч доз, распределенных между 287 пунктами вакцинации.Напомним, вакцина от коронавируса Moderna впервые спровоцировала аллергическую реакцию в конце декабря. Врачу из Бостона стало плохо сразу после введения препарата. Через несколько минут после вакцинации у него к тому же выступил холодный пот и онемел язык. При этом медик рассказал, что у него аллергия на моллюсков, и реакция на вакцину была очень схожей с реакцией на аллерген.