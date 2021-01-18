Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что ему известно о планах заблокировать мессенджер Telegram на Западе, и отметил, что это будет интересно.«Я уже слышал, что пригрозили Telegram лишить возможности предоставлять свои услуги. Это будет интересно», - отметил глава МИД РФ в ходе ежегодной пресс-конференции.Кроме того, как писал сайт kp.ru, комментируя блокировку аккаунтов американского лидера Дональда Трампа, министр напомнил, что в пактах и решениях ОБСЕ, которые западные страны не устают цитировать, говорится об обязанности государства обеспечивать на своей территории свободный доступ к информации каждому человеку.Напомним, ранее некоммерческая организация Coalition for a Safer Web («Коалиция за более безопасный интернет») подала в суд США на компанию Apple иск с требованием удалить из магазина App Store мессенджер Telegram. Американская НКО указала на экстремистские высказывания в мессенджере перед штурмом Капитолия. Ранее корпорация Apple удалила из App Store социальную сеть Parler, популярную у сторонников Трампа. В компании объяснили такое решение тем, что на её платформах недопустимы угрозы насилием.