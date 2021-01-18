AliExpress Россия запускает новую функцию, которая так и называется: \\"забрать в магазине\\". Теперь покупатели смогут оперативно проверить статус своего заказа и уже через несколько часов забрать его в удобном магазине продавца - больше не надо дожидаться, пока приедет курьер или посылку доставят в постамат.Выдача заказа и его доставка в магазин осуществляется бесплатно.Активировать новую функцию можно буквально в несколько кликов. Для этого пользователю надо выбрать опцию «забрать в магазине». Для самовывоза автоматически назначается магазин, ближайший к указанному адресу. Если потребуется, пользователь может сам перейти на карту и выбрать другой адрес.Как только посылка приедет в выбранный магазин, покупатель получит уведомление в приложении. Товар можно забрать в течение нескольких часов или выбрать подходящее время.Кроме того, покупатель может вернуть неподошедший товар сразу же в магазине. Упрощенный возврат можно легко оформить в приложении AliExpress.- Такой вариант удобен для покупателей, в первую очередь, fashion-направления, где очень сложно заранее угадать размер, и часто нужно возвращать товар. Для продавцов это позволит сократить затраты на перемещение товара, возврат и скорость ввода в оборот возвращённого товара, - рассказывает Сергей Гречин, коммерческий директор по специальным категориям AliExpress Россия.