Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов в эфире Радио «Комсомольская правда» прокомментировал ситуацию, которая сложилась в Соединенных Штатах на фоне смены власти.- Это конец сказки об американской демократии. Я был поражен, что несмотря на все изменения, в Америке сохранялись два тренда - экспансия вовне и провокации, которые реализовались на протяжении многих лет. Трамп оказался представителем нацкапитала, а представителям глобального капитала он не понравился. И мы увидели, что такое информационное рабство и информационный фашизм, когда главы социальных сетей могут перекрыть доступ к информации даже президенту страны, - отметил руководитель фракции Компартии в Государственной Думе в беседе с обозревателем kp.ru Александром Гамовым.Напомним, палата представителей Конгресса США проголосовала за принятие резолюции, призывающей вице-президента страны Майка Пенса применить Двадцать пятую поправку к Конституции и отстранить президента Трампа от должности.