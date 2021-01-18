Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал, почему проиграл выборы 1996 года.- За меня же проголосовал весь опаленный беженцами юг, а крупные промышленные центры, сырьевые регионы - голосовали за Ельцина. Страна развалилась ровно пополам. Мы потом пошли на губернаторские выборы, пришли 40 наших губернаторов. Пришли Кондратенко, Стародубцев, я поддержал Яковлева. Короче говоря, мы помогли стране перейти сложный период, - сказал Геннадий Зюганов в ходе беседы с обозревателем kp.ru Александром Гамовым.Напомним, в марте 1996 года Геннадий Зюганов зарегистрировался кандидатом в президенты России. Выборы прошли 16 июня: в первом туре кандидатуру Зюганова поддержали 32,03 процента избирателей, действовавшей президент Ельцин набрал 35 процентов. Во втором туре в начале июля за кандидатуру Зюганова проголосовало 40,31 избирателей - значительно меньше, чем у победившего Ельцина.