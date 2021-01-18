В Нижегородской области по итогам 2020 года в рамках региональной ремонтной программы нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» было отремонтировано 195 участков общей протяженностью 887,1 км. Это на 124 км больше, чем в 2019 году.- Нижегородская область заняла второе место среди субъектов РФ после Московской области по объемам дорожного ремонта в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По итогам 2020 года нормативному состоянию соответствует 78,59% дорожной сети городских агломераций. 35,4% автомобильных дорог регионального значения соответствует нормативным требованиям, к 2024 году этот показатель должен составить 40,52%, – отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.- На реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году было выделено более 8,4 млрд рублей, из которых 5,9 млрд рублей – средства областного бюджета, более 2,5 млрд рублей – федерального, 34,5 млн рублей – местных бюджетов, – добавил губернатор Нижегородской области.В 2021 году в рамках региональной ремонтной программы нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в настоящее время заключены контракты на ремонт 99 участков дорог общей протяженностью более 571 км (за исключением Нижнего Новгорода и Дзержинска). Также в рамках заключенных контрактов будет проведен капитальный ремонт 7 участков общей протяженностью более 26,4 км.