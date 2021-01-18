Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов в эфире Радио «Комсомольская правда» сообщил, что уже привился от коронавирусной инфекции и считает такое решение правильным.Депутат призвал не нагнетать панику из-за эпидемии. По его мнению, третьей волны пандемии в России не будет, если вакцинация будет проходить успешно.- Я привился и считаю это правильным. Я считаю, что вакцина «Вектора» сделана хорошо, особенно она подходит для пожилых. Не надо гнать панику, все это можно преодолеть, - подчеркнул лидер КПРФ в беседе с обозревателем kp.ru Александром Гамовым.Также Геннадий Зюганов отметил, что пандемия коронавируса показала полный провал частной медицины в Соединенных Штатах и Европе.Напомним, что с сегодняшнего дня в России началась массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции. Россияне смогут записываться на вакцинацию от коронавируса через единый портал госуслуг с 31 января текущего года.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПереболевшим коронавирусом прививаться не нужно: вице-премьер поставила точку в спорах18 января в стране стартовала массовая вакцинация для защиты от коронавируса (подробности)