Международная федерация хоккея официально объявила, что чемпионат мира 2021 года не будет проведен в городе Минске, который ранее получил это право. Специальное заявление было сделано после того, как прошел совет IIHF. Турнир должен был пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года в Минске и Риге.- Из-за вопросов безопасности, которые находятся вне контроля ИИХФ, Совет ИИХФ сегодня подтвердил, что решение о переносе чемпионата мира по хоккею 2021 года из Минска, Беларусь, неизбежно. Решение было принято Советом после обсуждения всех вопросов, - говорится в заявлении Международной федерации хоккея.Где пройдет в итоге турнир в 2021 году, федерация решит позднее. Официально еще не объявила о новом месте соревнований.Отметим, что чемпионат мира по хоккею в Минске проходил семь лет назад - с 9 по 25 мая 2014 года. И тот турнир выиграла сборная России, которая победила в финале Финляндию со счетом 5:2. А вот сборная Беларуси в четвертьфинале уступила со счетом 2:3 команде Швеции, которая затем выиграла бронзовые медали турнира.