В этом году в Россию нагрянула непривычно морозная зима. В последний раз такие тридцатиградусные морозы были аж в 2006 году, сообщил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.По его словам, нынешняя холодная погода обусловлена двумя факторами.- Во-первых, поступлением очень холодного воздуха не просто в Баренцевом море, а из Приполярных районов Северного полушария, по сути – с полюса. И второе: происходит эффект радиационного выхолаживания. Никакого отношения к радиации он не имеет, просто земля, подстилающая поверхность очень сильно остывает, и вымораживается приземный слой воздуха, - объяснил Вильфанд в эфире радио \\"Комсомольская правда\\".Ближайшие дни в Москве и области еще будут морозными. А вот начиная с 21 января температура резко пойдет вверх. К концу дня столбики термометров уже покажут -2...-4 градуса. А днем 22 января начнется оттепель. На следующий день и днем, и ночью температура будет выше нуля.