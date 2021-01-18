Власти Германии не исполнили российские запросы о предоставлении информации об обстоятельствах произошедшего летом с Алексеем Навальным, прислав формальные ответы на них. Фактически ФРГ не предоставила ничего, что могло бы пролить свет на ситуацию с предполагаемым «отравлением», сообщили в понедельник, 18 января, в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.- В запросах российской стороны были изложены просьбы о проведении более 15 процессуальных действий, из них по факту германская сторона исполнила лишь два: проведены опросы Навального и его жены. Ответы Германии малоинформативны. В этом усматривается прямое намерение зарубежных коллег скрыть истинные обстоятельства случившегося, - заявили в российской Генпрокуратуре.Так, Германия не предоставила России результатов токсикологических экспертиз обследования Алексея Навального, предложив поверить в «отравление» на слово. Отказано также в опросе Марии Певчих, так как якобы неизвестен ее адрес и местонахождение на территории Германии, не исполнена просьба российской стороны о предоставлении адреса электронной почты, с которого направлялись сообщения о минировании социальных объектов в Омске.По словам представителей Генпрокуратуры России, Германия скрывает данные, чтобы продолжить голословные обвинения в адрес российской стороны.Как сообщал сайт kp.ru, накануне Навального задержали в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии. После этого судья Химкинского городского суда заключила блогера под стражу на 30 суток, до 15 февраля текущего года.