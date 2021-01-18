Из-за аномальных холодов в России выросли продажи лопат для уборки. По всей стране рост составил 33%, в Москве и области - 10%. Такие данные приводит Сбермаркет - сервис доставки продуктов и товаров первой необходимости.Чаще всего клиенты заказывают там продукты питания, а на новогодних каникулах хитом продаж становятся мандарины. Но сейчас в связи с холодами и снегопадами в ход пошли и лопаты.Сбермаркет доставляет товары из более 60 торговых сетей, в том числе из METRO, Ленты и Ашана.Ранее сайт kp.ru писал о том, что вскоре в Московский регион придет потепление. Ближайшие дни еще будут морозными. А вот начиная с 21 января температура резко пойдет вверх. К вечеру столбики термометров поднимутся до -2...-4 градусов. А днем 22 января начнется оттепель.