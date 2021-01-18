Капитолий сегодня эвакуировали из-за пожара в лагере бездомных, который вспыхнул в нескольких кварталах от зданий комплекса. Об этом в понедельник, 18 января, сообщает издание AP, ссылаясь на своих источников.Территория Капитолия по-прежнему находится на локдауне. Сотрудникам американского конгресса объявили, что все входы и выходы в здание перекрыты. Их попросили отойти от окон и дверей и найти укрытие, если они находятся вне помещения. Занятых в репетиции инаугурации, в том числе военному оркестру, также попросили пройти в безопасное помещение внутри Капитолия.Как сообщал сайт kp.ru, по словам представителей Секретной службы США, пожар уже ликвидирован и угрозы не представляет. Возгорание произошло в районе Первой и Ф-Стрит в центре Вашингтона.На появившихся в сети фото и видео недалеко от Капитолия виден дым и огонь под эстакадой — в таких местах бездомные в США часто ставят палатки.