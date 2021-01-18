В понедельник, 18 января, на горнолыжном курорте Вербье в Швейцарии сошла лавина, которая накрыла десять человек. Это произошло в кантоне Вале, сообщается на официальном сайте местной полиции.Сход лавины произошел за пределами лыжной трассы. В результате происшествия погиб один лыжник, еще один получил травмы. Сообщается, что погибший был гражданином Великобритании. Пострадавшего уже доставили в медицинское учреждение, ему оказывают необходимую помощь.Для поиска оказавшихся под снежными запалами людей на место направили вертолеты и спасатели с собаками. Местная прокуратура уже начала расследование случившегося.Как сообщал сайт kp.ru, сегодня днем лавина сошла на курорте Домбай в Карачаево-Черкессии. На горе Мусса-Ачитара она накрыла два вагончика, в которых располагались пункты выдачи снаряжения, и кафе. Точно известно, что шесть человек сумели выбраться из-под снега самостоятельно. На месте схода лавины на Домбае спасатели достали тело одного погибшего, судьба двух человек остается неизвестной. Пока что поисково-спасательные работы на месте схода лавины на Домбае завершены из-за темного времени суток и неблагоприятных погодных условийЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Закрыл собой ребенка»: появилось видео схода лавины на туристов в ДомбаеНа горнолыжном курорте откапывают погребенных лыжников и сноубордистов (подробности)