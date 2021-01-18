В Госдуме поддержали введение налогового вычета по НДФЛ за физкультурно-оздоровительные занятия. Россияне, занимающиеся спортом, смогут вернуть до 13% от потраченной суммы на занятия спортом.Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Александр Ремезков отметил, что очень важно поощрять тех, кто занимается спортом и поддерживает хорошую физическую форму.- Для этого новым законопроектом предлагается ввести еще один социальный налоговый вычет на фитнес, - отметил парламентарий в беседе с ФАН.Профильный комитет Госдумы рекомендовал принять данный законопроект, предложенный правительством, в первом чтении.Предполагается, что оформить возврат можно будет с суммы, не превышающей 120 тысяч рублей, потраченных за год. В таком случае налоговые выплаты составят 15,6 тысяч рублей. Но не все организации будут предоставлять документы для возврата, а только те, кто попал в перечень Минспорта РФ.В настоящее время в России можно оформить социальные налоговые вычеты по НДФЛ. Они предоставляются по расходам на обучение, лечение, формирование пенсионных накоплений и благотворительность.Ранее в СКР предложили ужесточить уголовную ответственность для физических лиц, уклоняющихся от уплаты налогов. Сегодня суровое наказание грозит только юридическим лицам, подобную меру хотят применить и к обычным гражданам, сообщает ОТР.