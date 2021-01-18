Модераторы Telegram заблокировали сотни публичных призывов к насилию во время беспорядков в США в начале января этого года после получения сообщений о подобной публичной активности на платформе. Telegram приветствует мирные дебаты, но условия обслуживания запрещают распространение публичных призывов к насилию, сообщил в понедельник, 18 января, Павел Дуров.- На той неделе наши модераторы заблокировали сотни публичных призывов к насилию, связанных с США, которые в противном случае могли бы достичь десятков тысяч подписчиков. Мы продолжаем обрабатывать отчеты пользователей в дополнение к активному удалению контента, который непосредственно провоцирует насилие, - подчеркнул создатель мессенджера в своем официальном канале.Telegram приветствует мирные дебаты, но условия обслуживания запрещают распространение публичных призывов к насилию, добавил Павел Дуров.Ранее сайт kp.ru писал, что аккаунты в Telegram есть уже у лидеров девяти стран, в том числе президентов Бразилии, Турции, Мексики, Франции и Украины, а также у нескольких премьер-министров стран мира.