Международный арбитраж при российской Торгово-промышленной палате в полном объеме удовлетворил иск «Газпрома» о взыскании с «Молдовагаза» 246,4 миллиона долларов задолженности за поставленный в 2017 году газ. Об этом в понедельник, 18 января, говорится в меморандуме к новому выпуску бондов российской энергетической компании.Соответствующее решение суда было вынесено 17 сентября минувшего года. Сам иск был подан «Газпромом» зимой 2019 года. Ранее была информация о том, что «Газпром» через суд пытается взыскать задолженность с «Молдовагаза» за поставку газа. В декабре 2019 года российская компания обратилась в Международный коммерческий арбитражный суд при ТПП РФ с иском о взыскании долга.Данный долг образовался за счет поставок газа из России в Приднестровье, на территорию, неподконтрольную Кишиневу. Более 246 миллионов – это задолженность ООО «Тираспольтрансгаз» за природный газ, поставленный ему в 2017 году.