Остается неизвестной судьба двух человек, попавших под снежную лавину в посёлке Домбай в Карачаево-Черкесии, сообщает пресс-служба МЧС.«Устанавливается местонахождение двух человек. Организована работа телефона горячей линии, всего поступило 29 звонков», говорится в сообщении спасательного ведомства.Между тем, как уточнили в МЧС, сейчас в районе ЧП идет сильный снег, порывы ветра достигают 25 метров в секунду. Из-за непогоды и темноты поисково-спасательные работы пришлось приостановить до рассвета, передает ТАСС.Напомним, как писал сайт kp.ru, 18 января днем со склона горы Мусса-Ачитара, у подножия которой находится поселок Домбай, сошла снежная лавина, в результате на одной из тренировочных горнолыжных трасс завалило два пункта по выдаче снаряжения и кафе. Ранее сообщалось, что под снегом оказались до 12 человек, один из них погиб.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Закрыл собой ребенка»: появилось видео схода лавины на туристов в ДомбаеНа горнолыжном курорте в Карачаево-Черкесии откапывают погребенных лыжников и сноубордистов (подробности).