Жена уходящего президента США Дональда Трампа записала свое последнее видеообращение к нации в качестве первой леди Америки. В частности, в прощальном послании к американцам Меланья Трамп поблагодарила всех тех, кто принимает участие в борьбе с пандемией коронавируса.Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее супруга главы Белого дома рассказывала, как она вместе с сыном и мужем переболела COVID-19. По ее словам, она молится за всю свою страну и за всех, «кто борется с коронавирусом и любыми другими заболеваниями», а также призывает сограждан «вести максимально здоровый образ жизни» и не забывать о «сострадании и смирении».Между тем, ранее появились слухи, что Меланья собирается подать на развод с Дональдом Трампом сразу после инаугурации нового президента США Джозефа Байдена. По словам бывшей помощницы первой леди США, она «считает каждую минуту до ухода мужа с президентского поста».