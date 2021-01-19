Посол Италии в России Паскуале Терраччано на пресс-конференции в понедельник, 18 января, рассказал, что он сделал себе прививку против коронавируса российской вакциной «Спутник V», и никаких побочных эффектов после инъекции у него нет.«Я не испытал никаких особых побочных эффектов. В ближайшее время я намерен сдать тест, чтобы определить уровень антител в организме», - приводит слова итальянского дипломата ТАСС.Стоит отметить, что Паскуале Терраччано – далеко не единственный иностранец, который решил привиться против COVID-19 препаратом, разработанным центром имени Гамалеи. Ранее с сообщением о том, что сделал прививку российской вакциной «Спутник V», выступил 74-летний американский режиссер Оливер Стоун.А на днях, как писал сайт kp.ru, подобное заявление сделал корреспондент газеты New York Times Эндрю Крамер. Журналист пояснил, что решение о прививке препаратом «Спутник V» он принял после тщательного анализа испытаний вакцины.