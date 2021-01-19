Супружеская пара, которую разыскивали спасатели на месте схода снежной лавины в посёлке Домбай в Карачаево-Черкесии, найдены живыми. Об этом сообщила пресс-служба республиканского главка МЧС.«Двоих нашли в поселке, они живы», - сказали в спасательном ведомстве.Глава республики Рашид Темрезов уточнил, что обнаруженные – это семейная пара, которая должна была находиться в курортном поселке, но перестала выходить на связь после того, как со склона горы Мусса-Ачитара, у подножия которой находится Домбай, сошла снежная лавина, передает ТАСС.Ранее сообщалось, что неизвестна судьба двух человек. Между тем, заместитель начальника регионального управления МЧС Антон Шахбазян сообщил, что живыми нашли всех четырех человек, которые, по информации обеспокоенных родственников, не выходили на связь после схода лавины. Он уточнил, что спасатели обошли все гостиницы в Домбае и убедились, что пропавшие находятся в своих номерах.Напомним, как писал сайт kp.ru, 18 января днем со склона горы Мусса-Ачитара, у подножия которой находится поселок Домбай, сошла снежная лавина, в результате на одной из тренировочных горнолыжных трасс завалило два пункта по выдаче снаряжения и кафе. Под снегом оказались до 12 человек, один из них погиб.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Закрыл собой ребенка»: появилось видео схода лавины на туристов в ДомбаеНа горнолыжном курорте в Карачаево-Черкесии откапывают погребенных лыжников и сноубордистов (подробности).