Исследователи из Медицинской школы Вашингтонского университета обнаружили связь уровня мтДНК (митохондриальной ДНК) в крови пациентов с тяжелыми последствиями коронавируса. Американские ученые считают, что измерение этого уровня может помочь на ранних стадиях заболевания COVID-19 определить риск того, что больному может понадобиться интенсивная терапия и аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ).Результаты исследования опубликованы изданием JCI Insight. Отмечается, что специалисты измерили уровень циркулирующей митохондриальной ДНК у 97 пациентов с подтвержденным коронавирусом сразу после того, как они обратились в больницу, и выяснили, что он был очень повышен у тех, кто впоследствии был подключен к ИВЛ или потом скончался.В среднем, у очень тяжелых больных уровень мтДНК был в десять раз выше, чем у пациентов без критических осложнений. Причем это не зависело от пола, возраста или сопутствующих заболеваний пациентов.Напомним, как писал сайт kp.ru, 18 января в России стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге в правительстве сообщила, что переболевшим COVID-19 прививаться не нужно.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРоссийские ученые разработали приложение, выявляющее COVID-19 по звуку кашляТехнологии анализа акустики, которые использовали для диагностики работы ракетных двигателей и атомных установок, теперь применяют для борьбы с пандемией (подробности).