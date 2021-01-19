Демократ Джозеф Байден, который уже 20 января вступит в должность президента США, предложил американскому послу в России Джону Салливану остаться на этой должности – по крайней мере, пока ему не найдут замену.Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщило агентство Bloomberg. Издание отмечает, что Салливан стал одним из немногих назначенных Дональдом Трампом дипломатов, которые какое-то время после смены главы государства останутся на своих должностях. Bloomberg отмечает, что по мнению Байдена, должность посла Соединенных Штатов в России слишком важна, чтобы оставлять ее вакантной на время утверждения другого дипломата.Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, занимавший должность первого заместителя госсекретаря Джон Салливан был назначен новым американским послом в Москве вместо досрочно ушедшего в отставку Джона Хантсмана, в российскую столицу он прибыл чуть более года назад, 16 января 2020 года.