С первого дня нового года единый портал госуслуг выдал около 34 тысяч электронных сертификатов о вакцинации от коронавируса, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, напомнив, что такой «вакцинный паспорт» россияне могут получить в личном кабинете портала после второй прививки против COVID-19.«Президентом поставлена задача сделать процесс взаимодействия граждан и власти максимально понятным и комфортным. Мы развиваем портал госуслуг, чтобы человеку, не выходя из дома, можно было решать как можно больше вопросов», - сказал вице-премьер.Дмитрий Чернышенко отметил, что «сертификат о прохождении вакцинации при необходимости удобно предъявить в виде QR-кода в мобильном приложении».«Быстро и никаких бумажных документов, которые нужно носить с собой», - приводит его слова ТАСС.Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что сертификат о пройденной вакцинации от коронавируса с 1 января можно получить на сайте госуслуг.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКовид-паспорта в России: кому и зачем нужен документ о вакцинацииС января 2021 года россиянам начинают выдавать ковид-паспорта. «Комсомолка» разбирается, зачем это нужно и как будет выглядеть новый документ (подробности).