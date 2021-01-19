В понедельник, 18 января, число заразившихся коронавирусом в Соединенных Штатах превысило 24 миллиона. По данным американского университета Джонса Хопкинса в Балтиморе (штат Мэриленд), который ведет собственные подсчеты на основе сведений федеральных и региональных властей в США, с начала пандемии COVID-19 в стране заразились 24 018793 человека, из-за последствий заболевания скончались 319190 больных.Напомним, ранее сообщалось, что 11 декабря число жертв COVID-19 в Штатах превысило боевые потери страны во Второй мировой войне.К слову, сайт kp.ru писал о 36-летнем жителе Калифорнии, который около трех месяцев провёл в зоне безопасности международного аэропорта О'Хара в Чикаго из-за страха вернуться в родной штат и заразиться коронавирусом. Калифорниец рассказал, что все это время питался едой, которой делились с ним другие пассажиры.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКогда вакцинация остановит коронавирус в РоссииКаких масштабов достигнет прививочная кампания в ближайшее время и как будет меняться отношение людей к антиковидным уколам - по просьбе kp.ru оценил известный врач-вакцинолог, инфекционист Евгений Тимаков (подробности)