Сербское Агентство по лекарствам и медицинским средствам (ALIMS) выдало разрешение на использование в стране 100 тысяч доз вакцины против коронавируса, разработанной китайской компанией Sinopharm.«Сотрудники Агентства провели высокопрофессиональную и тщательную оценку необходимой документации и научных данных, подтверждающих качество, эффективность и, прежде всего, безопасность китайской вакцины в соответствии со всеми стандартами ЕС и ВОЗ», - цитирует агентство Tanjug слова представителя ALIMS Павле Зелича.Он уточнил, что предписанные законом условия для применения препарата на территории страны были соблюдены.Напомним, как писал сайт kp.ru, прививочная кампания в Сербии началась 24 декабря, изначально вакцинация проводилась препаратом Pfizer. Позже ALIMS выдало разрешение на применение российской вакцины «Спутник V», и с 5 января прививки в стране стали делать и российским препаратом.