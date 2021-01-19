В Бельгии пассажирский поезд столкнулся с автомобилем на железнодорожном переезде между населенными пунктами Херн и Энгиен, в результате погибли трое молодых людей, передает местный телеканал RTBF.По его данным, столкновение произошло поздним вечером в понедельник, 18 января. Поезд направлялся из Брюсселя в город Турнэ. Авария случилась по вине водителя автомобиля, который проигнорировал запрещающий сигнал светофора и объехал шлагбаум, попав под колеса состава. Все трое погибших находились в машине, среди пассажиров поезда жертв нет.Из-за произошедшего ненадолго перекрывался аварийный участок железной дороги, однако к этому времени движение поездов было возобновлено.Напомним, как писал сайт kp.ru, подобное ДТП 7 декабря произошло на одном из переездов в подмосковном Домодедово, где водитель автомобиля тоже выехал на железнодорожные пути, не обращая внимание на запрещающие сигналы и не успел проехать перед приближающимся грузовым поездом. К счастью, тогда чудом никто не пострадал.