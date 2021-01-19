Заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Татьяна Кусайко сообщила журналистам, что медицинские работники, которые в период вспышки коронавируса в России помогали больным COVID-19, смогут оформить досрочный выход на пенсию в 2021 году.Она уточнила, что один месяц работы с коронавирусными пациентами приравнивается к трем месяцам, именно с учетом этого и будет пересчитан срок выхода на заслуженный отдых для каждого конкретного медика, передает сайт mk.ru.Татьяна Кусайко также напомнила о том, что борющимся с распространением коронавирусной инфекции медицинским работникам положены льготы на покупку автомобиля стоимостью до полутора миллиона рублей.Напомним, ранее сайт kp.ru подробно рассказывал, какие категории граждан имеют право на досрочную пенсию и как ее оформить.