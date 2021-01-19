Судя по итогам проведенного Негосударственным пенсионным фондом (НПФ) Сбербанка опроса жителей крупных городов нашей страны в возрасте 45–60 лет, подавляющее большинство россиян (свыше 90%) считают, что для достойной старости им нужно собственное жилье, качественное медицинское обслуживание, полноценное питание и возможность заниматься любимым делом или спортом.Опрошенные также назвали желаемый размер пенсии, который поможет поддерживать комфортный уровень жизни на заслуженном отдыхе – в среднем, это 45,6 тысяч рублей в месяц, сообщает газета «Известия».