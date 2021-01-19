Судя по итогам проведенного Негосударственным пенсионным фондом (НПФ) Сбербанка опроса жителей крупных городов нашей страны в возрасте 45–60 лет, подавляющее большинство россиян (свыше 90%) считают, что для достойной старости им нужно собственное жилье, качественное медицинское обслуживание, полноценное питание и возможность заниматься любимым делом или спортом.Опрошенные также назвали желаемый размер пенсии, который поможет поддерживать комфортный уровень жизни на заслуженном отдыхе – в среднем, это 45,6 тысяч рублей в месяц, сообщает газета «Известия».Издание отмечает, что среди того, что россияне хотели бы иметь на пенсии, большинство респондентов также назвали современную бытовую технику, возможность ходить в театр и на выставки, покупать книги, собственную машину. А вот свободное время и помощь по дому оказались важны только для трети опрошенных.«Неудивительно, что к приоритетным благам люди старшего возраста относят обеспечение базовых потребностей: жилье, медицинские услуги, качественное питание. Также для россиян важно иметь накопления, позволяющие справляться с проблемами, и возможности для путешествий по России и миру — об этом говорят по 86% наших респондентов», - так прокомментировал результаты опроса гендиректор НПФ Сбербанка Александр Зарецкий.Напомним, ранее сайт kp.ru подробно рассказывал, что представляет собой пенсия по старости, об условиях ее назначения и как она рассчитывается, а также как оформить пенсионные выплаты дистанционно, не выходя из дома.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПенсии в России от Николая II до ПутинаВ России первые пенсии по старости были учреждены при Петре I и полагались лишь морским офицерам. Позже назначать пожизненные выплаты из казны начали и другим категориям подданных, но без какого-то единого правила. Первая полноценная пенсионная система в России появилась только при Николае I в 1827 году. Платить пособия начали чиновникам и военным за «беспорочную службу» в течение 35 лет. Пережив несколько редакций, «николаевский устав о пенсиях» просуществовал вплоть до начала XX века. К октябрю 1917 года на казенную пенсию уже могли рассчитывать не только чиновники и военные, но и врачи, учителя, рабочие государственных заводов (подробности).