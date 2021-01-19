Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова считает, что «британский» штамм коронавируса к марту в России, как и в США, может стать основным.Она напомнила, что в Штатах уже выявлено много людей с новой разновидностью SARS-CoV-2, которая гораздо заразнее изначального варианта.«Американский центр CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний) дал прогноз, что к марту в США именно этот штамм станет основным. Я думаю, что для России такой же прогноз можно дать», - сказала Анча Баранова в беседе с РИА Новости.По ее словам, несмотря на то, что в нашей стране пока подтвержден только один случай заражения «британским» штаммом, и инфицированный им пациент находится в изоляции, вряд ли он один, поскольку новый тип вируса уже обнаружен во многих странах.«Я не верю, что только один человек с новым штаммом прилетел в Россию за целых три месяца», - добавила профессор.Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в новосибирском центре «Вектор», где разработали вакцину от COVID-19, выделили британский штамм коронавируса. Ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины Александр Чепурнов объяснил, что это значит, и чем такой штамм грозит россиянам.Между тем, ранее доктор медицинских наук, вирусолог Института имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал, что единственная опасность «британского» штамма коронавируса заключается только в том, что он заразнее, чем уже знакомые специалистам мутации COVID-19. Вирусолог подчеркнул: не стоит бояться появления нового вида, нужно просто придерживаться правил профилактики, о которых россиянам «твердят ежедневно» – защитные маски с перчатками и соблюдать социальную дистанцию, по возможности избегать многолюдных мест.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Британский» коронавирус-мутант: чем опасен и грозит ли РоссииВместе с экспертами сайт kp.ru отвечает на семь главных вопросов о супербыстром штамме коронавируса (подробности).