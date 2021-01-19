Последние новости на утро 19 января 2021 года. Прилетевшего из Берлина блогера Алексея Навального арестовали на 30 суток – до 15 февраля. Такое решение накануне приняла судья Химкинского городского суда после рассмотрения материалов дела, что заняло целых четыре часа. Напомним, «берлинского пациента» задержали в аэропорту за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию, где он еще в прошлом году должен был отмечаться как условно осужденный по делу «Ив Роше». Кстати, выездное заседание суда проходило в отделении полиции Химки, потому что у Навального не было результатов теста на коронавирус.Между тем, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова считает, что «британский» штамм коронавируса к марту в России, как и в США, может стать основным. По ее словам, она не верит, «что только один человек с новым штаммом прилетел в Россию за целых три месяца».Заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Татьяна Кусайко сообщила журналистам, что медицинские работники, которые в период вспышки коронавируса в России помогали больным COVID-19, смогут оформить досрочный выход на пенсию в 2021 году.К слову, судя по итогам опроса жителей крупных городов нашей страны в возрасте 45–60 лет, подавляющее большинство россиян (свыше 90%) считают, что для достойной старости им нужно собственное жилье, качественное медицинское обслуживание, полноценное питание и возможность заниматься любимым делом или спортом. Опрошенные также назвали желаемый размер пенсии, который поможет поддерживать комфортный уровень жизни на заслуженном отдыхе – в среднем, это 45,6 тысяч рублей в месяц.Правительство Германии «с сожалением» приняло к сведению решение США ввести новые санкции, направленные против строительства российского газопровода «Северный поток – 2», заявили в министерстве экономики и энергетики ФРГ. Ранее газета Handelsblatt со ссылкой на свои источники сообщила, что в Вашингтоне планируют ввести санкции в отношении российского трубоукладчика «Фортуна», который задействован в строительстве «Северного потока – 2», а также собственника судна – компании «КВТ-Рус».Агентство Bloomberg проинформировало, что демократ Джозеф Байден, который уже 20 января вступит в должность президента США, предложил американскому послу в России Джону Салливану остаться на этой должности – по крайней мере, пока ему не найдут замену.Сегодня православные христиане всего мира отмечают один из двенадцати главных праздников – Крещение Господне (Богоявление). В этот день в российских храмах будут совершаться Божественные литургии, а многие верующие 19 января окунутся в прорубь.Ранее сайт kp.ru подробно рассказывал о традициях и истории этого праздника, а также надо ли окунаться в ледяную воду и как при этом не заболеть. Терапевт Лариса Алексеева дала советы, которые помогут подготовиться к крещенским купаниям.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГибель президента горнолыжной федерации и спасение ребенка: поисковая операция на месте схода лавины в Домбае приостановленаСпасательная операция на горнолыжном курорте Домбай в Карачаево-Черкесии завершена. Известно об одном погибшем – это президент горнолыжной федерации «Домбай» Хаджи-Мурат Маршанкулов. Продолжать работы мешают нулевая видимость и метель (подробности).