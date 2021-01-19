В европейской части России ожидается аномальное потепление. Температура резко повысится в четверг, 21 января, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Синоптик объяснил, что потепление вызвано перемещением воздушных масс не с севера, а с юго-запада. Тёплый воздух, который попадёт в европейскую часть России через юг Западной Европы, изначально сформировался над субтопическими акваториями Атлантики на западе Средиземноморья.Перемещение воздушных масс приведёт к тому, что в течение четверга температура изменится на 12-13 градусов, и уже к вечеру будет от минус двух до минус четырёх. В беседе с РИА Новости Вильфанд отметил, что к концу недели погода будет выше нормы на 10 градусов.