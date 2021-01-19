Действующий президент США Дональд Трамп записал видео с прощальной речью на посту главы Белого дома, сообщает телеканал CNN.По данным источника канала, видео могут опубликовать уже сегодня, 19 января, однако вопрос точных сроков публикации ещё не решён. также сообщается, что в своей прощальной речи Дональд Трамп напомнит о главных своих достижениях за время работы на должности президента. Также источник рассказал, что Трамп в своём видеообращении коснётся темы администрации избранного президента Джо Байдена, но пока неизвестно, в каком ключе.Напомним, 20 января состоится инаугурация президента и члена Демократической партии США Джозефа Байдена, а также избранного вице-президента Камалы Харрис.