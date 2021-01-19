Вакцинация от коронавируса российским препаратом \\"Спутник V\\" начнётся в Казахстане раньше срока, 1 февраля, заявил министр здравоохранения республики Алексей Цой.Ранее, по словам исполняющего обязанности заместителя председателя комитета медицинского и фармацевтического контроля Нурлыбека Асылбекова, старт вакцинации был запланирован на конец февраля.Алексей Цой сообщил на заседании правительства, что на сегодня, 19 января, запланировано заключение договора между Карагандинским фармкомплексом и Российским фондом прямых инвестиций, по которому РФПИ поставит Казахстану первую партию 20 тысяч доз вакцин \\"Спутник V\\". 20 января выдадут разрешение на разовый ввоз, а 1 февраля в Казахстане начнётся вакцинация от коронавируса групп населения, которым это необходимо в первую очередь.