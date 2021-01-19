Предприятие Роскосмоса НПО \\"Энергомаш\\" возобновило переговоры с иностранными заказчиками о поставках за рубеж ракетных двигателей или о совместных работах в создании двигателей. Переговоры были прерваны пандемией, сообщил генеральный директор предприятия Игорь Арбузов.Он отметил, что предприятие не сильно продвинулось от того момента переговоров, на котором они завершились в начале 2020 года. Арбузов также сказал, что не хочет называть конкретные страны, с которыми продолжаются переговоры.- Думаю, что в 2021 году мы все-таки придём к конкретным решениям, - добавил Игорь Арбузов в беседе с РИА Новости.