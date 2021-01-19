В России статистика заболеваемости может достигнуть к лету прошлогоднего минимума или снизиться ещё сильнее, считает заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.- Не исключено, что после зимнего спада, в начале весны, заболеваемость может снова немного вырасти – это характерно для сезонных инфекций, которой, видимо, и станет COVID-19. Но вряд ли рост достигнет показателей осеннего пика, - заявила Пшеничная в разговоре с РИА Новости.Специалист также отметила, что в России намечается стабилизация ситуации с коронавирусом, а пик заболеваемости уже, возможно, пройден.Эпидемиолог напомнила, что на динамику эпидемии влияют такие сторонние факторы, как погода, социальная активность населения и соблюдение мер предосторожности.