Правительство России обязало операторов связи обеспечить бесплатный вызов на единый телефонный номер 122 для вопросов, связанных с распространением коронавирусной инфекции нового типа. Соответствующие указание дал премьер-министр Михаил МишустинКак отмечается, постановление правительства позволит обеспечить гражданам гарантированную возможность круглосуточного бесплатного вызова единой службы оперативной помощи.Короткий номер действует с ноября прошлого года. На него поступают звонки, связанные с распространением коронавирусной инфекции. Операторы распределяют обращения в поликлиники, а также на станции скорой помощи и в другие службы.